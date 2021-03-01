Олег Мыслевич возглавил комитет по мобильности Российской автомобильной федерации

Президент Федерации автомобильного спорта Псковской области, член большого Совета Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич возглавил комитет РАФ по мобильности. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Федерации, соответствующее решение было принято на заседании большого Совета РАФ в Москве.

На заседании утверждено создание трех новых комитетов РАФ: комитет по развитию цифровых платформ и конгрессно-выставочной деятельности, комитет по цифровому автомобильному спорту и комитет по мобильности.

Комитет по мобильности, который возглавил Олег Мыслевич, будет заниматься созданием безопасных и комфортных условий для автомобилистов. В Международной автомобильной федерации (FIA) этому направлению уделяется особое внимание. Первоочередными задачами профильного комитета являются анализ работы региональных структур РАФ, формирование состава комитета, а также утверждение программы мероприятий на ближайшие 4 года.