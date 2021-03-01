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Общество

Олег Мыслевич возглавил комитет по мобильности Российской автомобильной федерации

1 марта 2021 года, 17:44

Президент Федерации автомобильного спорта Псковской области, член большого Совета Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич возглавил комитет РАФ по мобильности. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Федерации, соответствующее решение было принято на заседании большого Совета РАФ в Москве.

Олег Мыслевич возглавил комитет по мобильности Российской автомобильной федерации

Фото пресс-службы ФАСПО

На заседании утверждено создание трех новых комитетов РАФ: комитет по развитию цифровых платформ и конгрессно-выставочной деятельности, комитет по цифровому автомобильному спорту и комитет по мобильности.

Комитет по мобильности, который возглавил Олег Мыслевич, будет заниматься созданием безопасных и комфортных условий для автомобилистов. В Международной автомобильной федерации (FIA) этому направлению уделяется особое внимание. Первоочередными задачами профильного комитета являются анализ работы региональных структур РАФ, формирование состава комитета, а также утверждение программы мероприятий на ближайшие 4 года.

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