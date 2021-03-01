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Общество

Конфликт с зоозащитниками закончился для священника из Куньинского района ссылкой в скит

1 марта 2021 года, 16:23

Конфликт с зоозащитниками закончился для настоятеля храма в Куньинском районе ссылкой в скит. Как сообщает «АиФ-Псков», несмотря на то, что трупов животных так и не нашли, а похожие на исчезнувших пушистые питомцы вскоре обнаружились в поселке Кунья, священник все же понес наказание.

Конфликт с зоозащитниками закончился для священника из Куньинского района ссылкой в скит
Доказательства жестокого обращения священника с животными так и не представлены, однако священника наказали
Фото Андрея Степанова

Внутреннее расследование этого инцидента проводило Великолукское епархиальное управление. По словам секретаря епархиального управления протоиерея Сергия Матвеева, комиссия определяет степень соответствия или не соответствия евангельским нормам и церковным канонам поведения священнослужителей, монашествующих и сотрудников епархии в конфликтных ситуациях. «Никаких уголовных или административных дел в отношении иеромонаха Серафима (Забары) правоохранительными органами не возбуждалось, поэтому вопрос о его виновности или не виновности в поступках, информацию о которых распространяют третьи лица, мы комментировать не можем», - отметил он.

Сергий Матвеев сообщил, что по результатам работы заседания дисциплинарной комиссии 11 января было принято решение: «В виду несдержанности и некорректности в своих высказываниях в отношении выдвинутых обвинений, ради спасения своей души и сохранения монашеских обетов данных при постриге в мантию, направить иеромонаха Серафима (Забару) в скит преподобных Макария Великого Египетского и Ионы Псково-Печерского в деревне Столбушино Новоржевского района Псковской области для несения покаянных трудов».

Также секретарь епархиального управления добавил, что в настоящее время иеромонах Серафим (Забара) выведен за штат Великолукской епархии «по состоянию здоровья, это связано с хроническим заболеванием, и проходит курс лечения».

Напомним, что у назначенного в декабре 2020 года настоятелем храма в деревне Клин Куньинского района отца Серафима возник конфликт с пожилой женщиной, жившей в бане при гостевом доме храма вместе с кошками и собаками, которых ей подкидывали. Священник попытался решить проблему численности животных и предложил Зосиме (Валентине) стерилизовать питомцев. Но его предложение было категорически отвергнуто. А после угрозы сдать животных в приют в деревне появились зоозащитники, которые стали обвинять священника в убийстве животных. Прихожане храма уверяли издание, что батюшка не виноват, а кошек и собак просто кто-то вывез подальше от деревни. 

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