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Транспорт / Инфраструктура

189 миллионов рублей выделено Псковской области в рамках нацпроекта «БКАД» в 2021 году

1 марта 2021 года, 16:00

189 миллионов рублей выделено Псковской области из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году, сообщается на сайте Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Эти средства будут направлены на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.

Кроме того, в текущем году область получит 52 млн рублей для достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений. Средства поступят в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2021 - 2022 годы.

Еще 1,8 млрд рублей по этой программе будут направлены в Псковскую область в 2022 году. Деньги предусмотрены на реализацию региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов.

Всего на ремонт, реконструкцию и строительство автодорог будет направлено 100 млрд рублей. За два года эти средства распределят между 69 регионами.

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