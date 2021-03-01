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Политика / Выборы

Все семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах главы Порховского района

1 марта 2021 года, 15:15

Все семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах главы Порховского района, сообщили «Псковской правде» в Территориальной избирательной комиссии.

Все семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах главы Порховского района

Фото Территориальной избирательной комиссии

Очередное заседание ТИК Порховского района состоялось 1 марта. На нем было принято решение о регистрации  кандидата от ЛДПР Антона Андреева и самовыдвиженца Алексея Филиппова.

Ранее уже были зарегистрированы пять претендентов на должность: Игорь Иванов от «Справедливой России», Игорь Романов от «Партии Роста», Юрий Семенов от «Единой России», Александр Сергеев от КПРФ и Назир Тангатов от партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными.

Выборы главы Порховского района назначены на 11 апреля. Они проводятся досрочно в связи со смертью занимавшего этот пост Виктора Степанова.

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Комментарии

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Бабулечка
16:32 01.03.2021

Единой Р. больше не доверяю.

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