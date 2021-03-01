Все семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах главы Порховского района, сообщили «Псковской правде» в Территориальной избирательной комиссии.

Очередное заседание ТИК Порховского района состоялось 1 марта. На нем было принято решение о регистрации кандидата от ЛДПР Антона Андреева и самовыдвиженца Алексея Филиппова.

Ранее уже были зарегистрированы пять претендентов на должность: Игорь Иванов от «Справедливой России», Игорь Романов от «Партии Роста», Юрий Семенов от «Единой России», Александр Сергеев от КПРФ и Назир Тангатов от партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными.

Выборы главы Порховского района назначены на 11 апреля. Они проводятся досрочно в связи со смертью занимавшего этот пост Виктора Степанова.