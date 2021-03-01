Дорожный рабочий погиб под колёсами «Газели» в Усвятском районе

В Усвятском районе автомобиль «Газель» насмерть сбил одного дорожного рабочего и покалечил второго, сообщает районная газета «Новая жизнь».

Авария произошла 1 марта не далеко от деревни Смолина, где дорожники проводили ямочный ремонт дороги Ольша-Невель-Велиж. Известно, что автомобиль зарегистрирован в Смоленской области. Один из мужчин скончался на месте, второго госпитализировали в Великолукскую больницу с переломами обеих ног.