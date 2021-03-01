Дорожный рабочий погиб под колёсами «Газели» в Усвятском районе

В Усвятском районе автомобиль «Газель» насмерть сбил одного дорожного рабочего и покалечил второго, сообщает районная газета «Новая жизнь».
В Усвятском районе автомобиль «Газель» насмерть сбил одного дорожного рабочего и покалечил второго, сообщает районная газета «Новая жизнь».
Авария произошла 1 марта не далеко от деревни Смолина, где дорожники проводили ямочный ремонт дороги Ольша-Невель-Велиж.
Известно, что автомобиль зарегистрирован в Смоленской области.
Один из мужчин скончался на месте, второго госпитализировали в Великолукскую больницу с переломами обеих ног.
На месте работают сотрудники пункта полиции по Усвятскому району, а также из коллеги из Невельского района.