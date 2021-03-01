Траурные мероприятия в память о бойцах 6-й роты прошли в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в траурном мероприятии, посвященном памяти 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Митинг прошел у памятника «Купол» в Пскове.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации, участники почтили память бойцов минутой молчания, прозвучал Гимн Российской Федерации. После глава региона, руководство ВДВ и соединения, а также родственники бойцов 6-й роты возложили к подножию монумента цветы. В заключение, воины Псковского гарнизона прошли у мемориала торжественным маршем.

После торжественной церемонии в часовне Георгия Победоносца, которая расположена на территории 104-го полка, была отслужена панихида.

1 марта - в региональный День памяти – в каждом муниципалитете Псковской области проходят памятные мероприятия, посвященные 21-й годовщине смерти псковских десантников.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни. 90 десантников пытались сдержать натиск двух тысяч боевиков. В результате 84 человека погибли, шестерым удалось выжить. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.