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Общество

Траурные мероприятия в память о бойцах 6-й роты прошли в Пскове

1 марта 2021 года, 13:36

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в траурном мероприятии, посвященном памяти 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Митинг прошел у памятника «Купол» в Пскове.

Траурные мероприятия в память о бойцах 6-й роты прошли в Пскове

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации, участники почтили память бойцов минутой молчания, прозвучал Гимн Российской Федерации. После глава региона, руководство ВДВ и соединения, а также родственники бойцов 6-й роты возложили к подножию монумента цветы. В заключение, воины Псковского гарнизона прошли у мемориала торжественным маршем. 

После торжественной церемонии в часовне Георгия Победоносца, которая расположена на территории 104-го полка, была отслужена панихида.

1 марта - в региональный День памяти – в каждом муниципалитете Псковской области проходят памятные мероприятия, посвященные 21-й годовщине смерти псковских десантников.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни. 90 десантников пытались сдержать натиск двух тысяч боевиков. В результате 84 человека погибли, шестерым удалось выжить. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

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