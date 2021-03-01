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Общество

Температура воздуха в первые пять дней марта в Пскове будет на 6-8 градусов выше нормы

1 марта 2021 года, 12:41

Температура первых пяти дней марта в Пскове будет на 6-8 градусов выше климатической нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Температура воздуха в первые пять дней марта в Пскове будет на 6-8 градусов выше нормы

«На европейской территории России первая пятидневка марта будет теплая. Очень высокая температура в первые дни будет в Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде - температура будет выше нормы на 6-8 градусов», - отметил он и добавил, что теплая погода продержится до субботы. 6 марта ожидается похолодание.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что в марте Псковскую область ждет неустойчивая погода. Так, среднемесячная температура воздуха будет ниже нормы на 2-4 градуса. Однако, в отдельные дни столбики термометров могут подняться до 7 градусов тепла.

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