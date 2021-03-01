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Происшествия / ДТП

17 человек пострадали и один погиб в ДТП на псковских дорогах за неделю

1 марта 2021 года, 12:27

В Псковской области за неделю с 22 по 28 февраля в результате ДТП погиб один человек и 17 получили ранения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Всего за семь дней были зафиксированы 11 дорожно-транспортных происшествий.

За неделю сотрудники ГИБДД пресекли 2 тыс. 133 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Они установили 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, шесть из них повторно попались на этом правонарушении.

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