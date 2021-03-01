Еще один человек с COVID-19 скончался в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Общее число жертв этого заболевания достигло 169.

За сутки 28 февраля коронавирус выявили у 99 человек. С начала пандемии заболевание подтвердилось у 32 тыс. 95 человек. 21 тыс. 86 человек полностью излечились от этого заболевания. В частности, 21 пациента выписали из псковских медучреждений 28 февраля.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в регионе пока нет снижения динамики распространения коронавируса. В этой связи может быть скорректирован пакет ограничительных мер.