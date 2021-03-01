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Общество

В следственном комитете рассказали, как идёт расследование уголовного дела о гибели 6-й роты

1 марта 2021 года, 12:04

Расследование уголовного дела о нападении боевиков на военнослужащих 6-й роты 2-го батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ в Чечне продолжается, сообщили «Псковской правде» в следственном комитете РФ по Псковской области.

В следственном комитете рассказали, как идёт расследование уголовного дела о гибели 6-й роты

Фото с сайта Министерства обороны РФ.

С 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776.0 в Аргунском ущелье псковские десантники вступили в бой со значительно превосходящими силами боевиков. «Несмотря на численное превосходство, долгое время участники банд не могли прорваться через позиции роты, проявившей мужество и героизм в неравном бою. Ценой своей жизни десантники задержали продвижение боевиков и выиграли время для подхода федеральных сил», - говорится в сообщении.

Эти преступные действия боевиков стали предметом уголовного дела. Так, следователи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу полностью восстановили картину преступлений, совершенных в отношении бойцов 6-й роты. Они выяснили, что в объединённую вооруженную банду под руководством Басаева и Хаттаба входило не менее 2 тысяч лиц. Участники банды напали на российских военнослужащих с трех сторон. В результате неравного боя погибли 84 десантника, четверым причинены ранения различной степени тяжести.

Работа следователей продолжается до сих пор. В частности, они проводят допросы членов бандформирований, действовавших на территории Чеченской Республики под руководством Басаева и Хаттаба.

В настоящее время установлена причастность 29 лиц. 18 из них осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Среди осужденных есть иностранные граждане, в том числе граждане Украины и Ливии. Еще пятеро фигурантов были объявлены в розыск, однако двое из них скончались – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления.

На сегодняшний день судами рассматриваются четыре уголовных дела. Так, в январе 2021 года в Южный окружной военный суд было направлено уголовное дело в отношении ещё одного участника отмеченной банды Рустама Ганиева, обвиняемого в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. В ноябре 2020 года перед судом предстал Майрбек Башаев. Также идут судебные слушания в отношении Арслана Таушева и Расула Кошманбетова.

Еще более 45 человек проверяются на причастность к совершению преступления. Принимаются меры для установления других участников банды.

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