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Происшествия / ЧП

Пскович избил и несколько раз переехал мужчину автомобилем

1 марта 2021 года, 10:55

Пскович избил и несколько раз переехал мужчину автомобилем, сообщает Псковское агентство информации.

Пскович избил и несколько раз переехал мужчину автомобилем

Фото Псковского агентства информации

ЧП произошло в ночь с 28 февраля на 1 марта на улице Некрасова возле церкви Покрова от Торга. 44-летний житель Пскова избил 51-летнего мужчину, а после сел за руль Volkswagen и несколько раз переехал его.

Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, у него переломы и гематомы. На месте ЧП работали инспекторы ГИБДД, следователи и криминалисты.

Пскович избил и несколько раз переехал мужчину автомобилем

Фото Псковского агентства информации

В пресс-службе УМВД России по Псковской области отметили, что водитель Volkswagen отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

В настоящее время по этому факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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