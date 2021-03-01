Пскович избил и несколько раз переехал мужчину автомобилем, сообщает Псковское агентство информации.





ЧП произошло в ночь с 28 февраля на 1 марта на улице Некрасова возле церкви Покрова от Торга. 44-летний житель Пскова избил 51-летнего мужчину, а после сел за руль Volkswagen и несколько раз переехал его.

Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, у него переломы и гематомы. На месте ЧП работали инспекторы ГИБДД, следователи и криминалисты.