Пскович избил и несколько раз переехал мужчину автомобилем, сообщает Псковское агентство информации.
Пскович избил и несколько раз переехал мужчину автомобилем, сообщает Псковское агентство информации.
ЧП произошло в ночь с 28 февраля на 1 марта на улице Некрасова возле церкви Покрова от Торга. 44-летний житель Пскова избил 51-летнего мужчину, а после сел за руль Volkswagen и несколько раз переехал его.
Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, у него переломы и гематомы. На месте ЧП работали инспекторы ГИБДД, следователи и криминалисты.
В пресс-службе УМВД России по Псковской области отметили, что водитель Volkswagen отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
В настоящее время по этому факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.