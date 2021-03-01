99 ковидбольных добавилось в статистику Псковской области за сутки 28 февраля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии заболевание выявили у 32 тыс. 95 человек.

27 инфицированных выявили в Пскове (всего 11 тыс. 592), 24 - в Островском районе (всего 1 тыс. 604) и 11 – в Псковском (всего 2 тыс. 690). В Порховском (всего 1 тыс. 47) и Дедовичском (всего 632) районах заболели по 9 человек. 5 случаев коронавируса диагностировали в Пыталовском районе (всего 245), 3 - в Опочецком (всего 862). По два человека заразились в Печорском (всего 605), Плюсском (всего 457) и Красногородском (всего 186) районах, по одному - в Великих Луках (всего 5 тыс. 667), Бежаницком (всего 301), Пушкиногорском (всего 268), Гдовском (всего 438) и Палкинском (всего 341) районах.

28 февраля из псковских медучреждений выписали после коронавируса только 21 пациента. Всего от этого заболевания излечились 21 тыс. 86 человек.

Коронавирус унес жизни 168 жителей Псковской области.