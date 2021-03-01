Губернатор заявил о возможной корректировке ограничений по коронавирусу в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о возможной корректировке ограничительных мер, введённых в рамках противодействия распространению коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о возможной корректировке ограничительных мер, введённых в рамках противодействия распространению коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Последние изменения в Указ о мерах по противодействию распространению коронавируса были внесены 26 февраля. Тогда Михаил Ведерников продлил действие ограничений до 31 марта.