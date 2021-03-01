Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Губернатор заявил о возможной корректировке ограничений по коронавирусу в Псковской области

1 марта 2021 года, 09:33

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о возможной корректировке ограничительных мер, введённых в рамках противодействия распространению коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Губернатор заявил о возможной корректировке ограничений по коронавирусу в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Глава региона пояснил, что пока снижения динамики распространения заболевания в Псковской области не наблюдается. «На неделе проанализируем текущие показатели и степень соблюдения противовирусных мер в области. Затем соответствующим образом скорректируем действующие ограничения», - подчеркнул губернатор.

Последние изменения в Указ о мерах по противодействию распространению коронавируса были внесены 26 февраля. Тогда Михаил Ведерников продлил действие ограничений до 31 марта.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Олег Мыслевич возглавил комитет по мобильности Российской автомобильной федерации
В Пскове разбирают торговый дом «Тимохин»
Конфликт с зоозащитниками закончился для священника из Куньинского района ссылкой в скит
189 миллионов рублей выделено Псковской области в рамках нацпроекта «БКАД» в 2021 году
Все семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах главы Порховского района
Дорожный рабочий погиб под колёсами «Газели» в Усвятском районе
Траурные мероприятия в память о бойцах 6-й роты прошли в Пскове
Температура воздуха в первые пять дней марта в Пскове будет на 6-8 градусов выше нормы
17 человек пострадали и один погиб в ДТП на псковских дорогах за неделю

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта
Повод стать лучше

Общество / Образование
18 февраля 10:56

Повод стать лучше

Как всероссийский конкурс окрылил псковского педагога