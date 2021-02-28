Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских общественников с Всемирным днём НКО.

Как написал глава региона в своем Instagram-аккаунте, в Псковской области зарегистрировано 1 тыс. 50 некоммерческих организаций. Все они работают в разных сферах: помогают пожилым и нуждающимся людям, медработникам, животным, проводят спортивные и творческие мероприятия, благотворительные акции.

«Только за прошлый̆ год они привлекли более 100 млн рублей на решение задач, на которые не всегда хватает бюджетного финансирования. Это серьёзная сумма, которая доказывает, что работа некоммерческого сектора имеет большое значение для региона», - отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор сообщил, что сегодня в области открывается сеть проектных офисов. Они созданы при поддержке Фонда президентских грантов «Команда 2018» для помощи социально ориентированным НКО в их проектах. В проектных офисах общественники смогут бесплатно пройти внешнюю оценку, наладить менеджмент и получить медийный пакет для развития своего бренда.

«От всей души желаю нашим общественником успехов во всех начинаниях, и пусть каждая ваша инициатива находит поддержку и верных соратников. А мы обязательно будем вам помогать», - написал Михаил Ведерников.