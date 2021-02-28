Два человека пострадали и один погиб при столкновении двух машин в Невельском районе

Два человека пострадали и один погиб в результате ДТП, которое произошло 28 февраля около 16:00 в Невельском районе недалеко от деревни Опухлики.

Как сообщает Telegram-канал «Псковская сводка», произошло лобовое столкновение автомобилей Mazda и Opel. Водитель последнего выехал на встречную полосу движения для обгона. Там он врезался в Mazda.

В результате аварии погибла женщина – пассажир автомобиля Mazda. Водителя этой машины госпитализировали с травмами.