Михаил Ведерников вместе с воспитанницей Красногородской школы-интерната побывал на тренировке псковских футболистов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил новогоднюю мечту воспитанницы Красногородской школы-интерната Екатерины Савуновой побывать на тренировке псковских футболистов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников пригласил Екатерину на стадион «Локомотив» в Пскове 28 февраля – в день ее рождения. Он поздравил девушку с праздником и подарил ей подарки.



В ходе общения глава региона поинтересовался у Екатерины ее планами на будущее. Та сообщила, что хочет поступить в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта и стать тренером по футболу. Девушка отметила, что другими видами спорта она тоже занималась. Например, она пробовала себя в баскетболе, волейболе, беге, лыжном спорте. Также у Екатерины есть «золотой» значок ГТО. Ведерников, в свою очередь, пожелал девушке успешно поступить в вуз и добавил, что такие кадры нужны Псковской области. После директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин сопроводил их на тренировку взрослой футбольной команды «Псков». Владимир Бабинин рассказал гостям, что команда состоит исключительно из псковских футболистов. В настоящее время спортсмены готовятся к продолжению сезона: в конце марта их ждут первые игры.



По словам Владимира Бабинина, на Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» на призы Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе команда завоевала 4 место. «Напряженная была борьба. Разница между первым и четвертым местом — всего два очка. Но там команды профессиональной футбольной лиги, а у нас молодой состав», — заметил он. Михаил Ведерников узнал про качество нового покрытия футбольного поля, которое было уложено здесь в прошлом году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Владимир Бабинин заметил, что поле качественное, однако нагрузка на него колоссальная. «Тренировки идут с утра до вечера», — подчеркнул он. Губернатор предложил подготовить заявку от Псковской области для включения в федеральную программу стадиона «Электрон». По его мнению, это позволило бы создать дополнительную площадку для тренировки спортивных команд по футболу и регби в Пскове.