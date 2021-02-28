Росгвардия приглашает псковичей на службу в Чечню

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в должностях сержантов и солдат в войсковой части 3025 в Грозном (Чечня).

Как уточнили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, кандидаты на службу должны иметь возрост от 18 до 40 лет, российское гражданство, годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно), а также среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или службу в армии. Принципиальным условием для получения должности является отсутствие судимостей, даже снятых или погашенных.

Физическая подготовка претендентов будет оцениваться по следующим нормативам: подтягивание на перекладине (не менее 10 раз), бег 100 метров (не более 15 секунд), бег 1000 метров (не более 4 минут).

Служащие по контракту могут рассчитывать на зарплату от 40 тысяч рублей, полный социальный пакет, бесплатное лечение, трёхразовое питание, вещевое имущество (форма), проживание в общежитии казарменного типа, возможность участия в накопительно-ипотечной системе, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток (в зависимости от выслуги лет), карьерный рост, ежегодную материальную помощь в размере одного оклада, возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41.