В Пскове почтили память десантников 6-й роты

После к собравшимся обратился первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. «Сегодня мы вспоминаем наших ребят, их подвиг. Дорогие родители, рад видеть вас всех в добром здравии, хочу передать вам тёплые слова от Верховного главнокомандующего – Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он помнит наших ребят, помнит их беспримерный подвиг и помнит всех вас. И просил передать, что всегда будет рядом с вами. Вечная память героям!» - сказал Андрей Турчак и добавил, что традиционно 1 марта на высоте 776 в Улус-Керте Чеченской Республики пройдёт возложение цветов к поклонному кресту.

Далее с речью выступил командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Сергей Чубарыкин. «Отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, навсегда останется в летописи воинской славы нашего Отечества и в наших сердцах, - отметил он. – Для воинов 76-й десантно-штурмовой дивизии подвиг однополчан – пример мужества, беззаветной любви к своей Отчизне и воинского братства. Мои самые искренние слова поддержки родным и близким наших боевых друзей. Их мужество и героизм – честь и слава Воздушно-десантных войск».

За теплые слова, заботу и поддержку поблагодарила Дина Чугунова – мама рядового Вадима Чугунова, который был награждён орденом Мужества посмертно. «Сегодня, видите, даже погода плачет по нашим мальчишкам. Очень тяжело говорить, огромное всем спасибо! Мы чувствуем заботу, понимаем, что нас не бросят в беде в трудную минуту, низкий всем поклон. Огромное спасибо президенту! Андрей Анатольевич, передайте, что мы чувствуем, знаем и очень благодарны», - ответила Дина Чугунова. Также она поблагодарила командование дивизии, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководство фонда «Памяти 6-й роты».