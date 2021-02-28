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Происшествия / Преступление

Жительница Невеля фиктивно зарегистрировала белоруса

28 февраля 2021 года, 13:47

В Невеле сотрудники полиции выявили нарушение миграционного законодательства. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 40-летняя безработная женщина фиктивно зарегистрировала в своем доме иностранца.

Горожанка прописала гражданина Белоруссии в доме по улице Интернациональной в январе 2021 года. Сейчас по этому делу проводится проверка. Женщина дала признательные показания. 

«К сожалению, приведенный пример в области далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния», - отметили в пресс-службе.

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