Жительница Невеля фиктивно зарегистрировала белоруса

В Невеле сотрудники полиции выявили нарушение миграционного законодательства. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 40-летняя безработная женщина фиктивно зарегистрировала в своем доме иностранца.

Горожанка прописала гражданина Белоруссии в доме по улице Интернациональной в январе 2021 года. Сейчас по этому делу проводится проверка. Женщина дала признательные показания.

«К сожалению, приведенный пример в области далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния», - отметили в пресс-службе.