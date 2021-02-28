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Общество / Здоровье

94 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

28 февраля 2021 года, 10:30

94 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за сутки 27 февраля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число заболевших достигло 31 тыс. 996.

94 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 11 тыс. 565) COVID-19 диагностировали у 20 человек. 18 ковидбольных добавилось в Великих Луках (всего 5 тыс. 666), 11 - в Дедовичском районе (всего 623). В Псковском районе (всего 2 тыс. 679) заболели 8 человек, в Бежаницком (всего 300) – 7, в Невельском (всего 1 тыс. 281) и Печорском (всего 603) – по 4, а в Себежском (всего 473) – 3. По 2 случая коронавируса выявили в Островском (всего 1 тыс. 580), Порховском (всего 1тыс. 38), Великолукском (всего 735), Палкинском (всего 340), Куньинском (всего 294) и Пустошкинском (всего 280) районах. В Опочецком (всего 859), Новосокольническом (всего 811), Плюсском (всего 455), Гдовском (всего 437), Новоржевском (всего 295), Пыталовском (всего 437) и Локнянском (всего 212) районах заразились по 1 местному жителю.

За минувшие сутки полностью поправился 91 пациент. С начала пандемии из псковских медучреждений после коронавируса выписали 21 тыс. 65 человек. Умерло от этого заболевания 168 человека.

Всего в Псковской области проведено 277 тыс. 987 исследований на СOVID-19. В частности, 27 февраля проверили 1 тыс. 290 человек.

Новых очагов коронавируса нет, добавил глава региона. 

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Комментарии

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Бабулечка
13:43 28.02.2021

Неужели кому-то интересна эта хроническая информация, уже все переболели.

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