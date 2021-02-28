16 тысяч жителей Псковской области получили первый компонент вакцины от COVID-19

16 тысяч человек получили первый компонент вакцины от COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. При этом полностью прошли вакцинацию более 5 тысяч человек.
Михаил Ведерников призывает псковичей присоединяться к прививочной компании.
Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
По его данным, за сутки 27 февраля коронавирусом заболело 94 жителя Псковской области. Общее число инфицированных достигло 31 тыс. 996. Выздоровел от этого заболевания 91 человек. С начала пандемии поправились 21 тыс. 65 пациентов. Умерло – 168 человек.