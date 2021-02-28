Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

16 тысяч жителей Псковской области получили первый компонент вакцины от COVID-19

28 февраля 2021 года, 09:53

16 тысяч человек получили первый компонент вакцины от COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. При этом полностью прошли вакцинацию более 5 тысяч человек.

Михаил Ведерников призывает псковичей присоединяться к прививочной компании.

16 тысяч жителей Псковской области получили первый компонент вакцины от COVID-19

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

По его данным, за сутки 27 февраля коронавирусом заболело 94 жителя Псковской области. Общее число инфицированных достигло 31 тыс. 996. Выздоровел от этого заболевания 91 человек. С начала пандемии поправились 21 тыс. 65 пациентов. Умерло – 168 человек. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Росгвардия приглашает псковичей на службу в Чечню
В Пскове почтили память десантников 6-й роты
Жительница Невеля фиктивно зарегистрировала белоруса
94 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за сутки
Более 4 тысяч обращений поступило в информационный центр Псковской инфекционной больницы
В сфере торговли Псковской области фиксируются нарушения противовирусной безопасности
Автомобиль провалился под лед в Печорском районе
Уголовная ответственность грозит задержанному в Пскове нетрезвому водителю
Михаил Ведерников призвал псковичей соблюдать меры противовирусной безопасности

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта
Повод стать лучше

Общество / Образование
18 февраля 10:56

Повод стать лучше

Как всероссийский конкурс окрылил псковского педагога