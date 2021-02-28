16 тысяч жителей Псковской области получили первый компонент вакцины от COVID-19

16 тысяч человек получили первый компонент вакцины от COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. При этом полностью прошли вакцинацию более 5 тысяч человек.

Михаил Ведерников призывает псковичей присоединяться к прививочной компании.