Более 4 тысяч обращений поступило в информационный центр Псковской инфекционной больницы

Более 4 тысяч обращений обработано операторами информационного центра Псковской областной инфекционной больницы, сообщили в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

Информационный центр по работе с обращениями граждан был открыт 29 января. Каждый день сотрудники информационного центра принимают более 150 звонков, а буквально вчера, обращения граждан достигли рекордной цифры в 226 вызовов.

«Ежедневно, близким родственникам предоставляется актуальная информация о состоянии пациентов. Специалисты обрабатывают поступающие обращения, оперативно решая все проблемные вопросы граждан. Также, пользуется популярностью общедоступная услуга "Звонок лечащего врача", согласно предварительной записи. Это помогает узнать наиболее полную информацию о состоянии родного человека и задать доктору все интересующие вопросы», - рассказали в больнице.