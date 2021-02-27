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Общество

Более 4 тысяч обращений поступило в информационный центр Псковской инфекционной больницы

27 февраля 2021 года, 23:02

Более 4 тысяч обращений обработано операторами информационного центра Псковской областной инфекционной больницы, сообщили в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

Информационный центр по работе с обращениями граждан был открыт 29 января. Каждый день сотрудники информационного центра принимают более 150 звонков, а буквально вчера, обращения граждан достигли рекордной цифры в 226 вызовов.

«Ежедневно, близким родственникам предоставляется актуальная информация о состоянии пациентов. Специалисты обрабатывают поступающие обращения, оперативно решая все проблемные вопросы граждан. Также, пользуется популярностью общедоступная услуга "Звонок лечащего врача", согласно предварительной записи. Это помогает узнать наиболее полную информацию о состоянии родного человека и задать доктору все интересующие вопросы», - рассказали в больнице.

СПРАВКА

Многоканальный телефон информационного центра: 8(8112) 294-122.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 19.00. В остальной период суток осуществляется онлайн - запись поступившего телефонного звонка.

Продолжают работать многоканальные телефоны:
8(8112) 29-42-32 (г. Псков)
8(81153) 6-88-66 (г. Великие Луки)

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