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Общество

В сфере торговли Псковской области фиксируются нарушения противовирусной безопасности

27 февраля 2021 года, 20:59

В общественном транспорте и в сфере торговли Псковской области фиксируются нарушения противовирусной безопасности, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В связи с этим глава региона обсудил с руководителями торговых центров и транспортных организаций эпидобстановку в Пскове, Великих Луках и ряде районов Псковской области.

«Ситуация остается непростой – если по всей стране заболеваемость идёт на спад, то в регионе за предыдущую неделю зафиксирован рост. При этом новых очагов практически не выявляется, и как правило COVID-19 передаётся исключительно бытовым путём», - отметил он.

По словам губернатора, проверки, которые регулярно проводят Роспотребнадзор, УМВД, органы исполнительной власти фиксируют всё больше нарушений в сфере торговли и в общественном транспорте. «В первую очередь это касается ТЦ, где много людей без масок и не везде регулярно проводится дезинфекция и уборка помещений», - пояснил Михаил Ведерников.

Губернатор дал руководителям организаций срок до конца недели, чтобы навести порядок и организовать контроль. «Если предписанные меры не будут исполняться, мы будем вынуждены вернуться к ужесточению ограничительных мер. Этого категорически не хочется делать», - отметил он.

Михаил Ведерников также сообщил, что в районах основным местом заражения людей остаеется общественный транспорт. «Там тоже будут проводиться рейды и проверки.», - сказал губернатор. И призвал псковичей следовать санитарным требованиям и рекомендациям, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. «Все устали от ограничений, но расслабляться по-прежнему рано», - подчеркнул он.

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Комментарии

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Бабулечка
21:50 27.02.2021

За маску на подбородке не штрафуют! Главное, имеется. В горбольнице Пскова необходимо поменять много кроватей. А закупили всего 25 кроватей аж почти на пять млн рублей. Очень расточительно. Это , скорее всего для платных палат. Дорого, очень дорого. Как стулья в муз.школе, тоже дорого.

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