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Происшествия

Уголовная ответственность грозит задержанному в Пскове нетрезвому водителю

27 февраля 2021 года, 14:12

Дорожная полиция задержала в Пскове нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за такое же правонарушение. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 26 февраля около 1.30 у дома по улице Инженерной в Пскове была остановлена для проверки машина «Фольксваген Пассат».

Как выяснилось, иномаркой управлял пскович 1984 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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