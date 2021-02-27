Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей соблюдать меры противовирусной безопасности. Как сообщил он в своем в своем Instagram-аккаунте, статистика по новым случаям заражения коронавирусом не снижается

«+96 заболевших. Вопреки общероссийской тенденции , статистика не снижается. Кроме того, зарегистрирован очаг в терапевтическом отделении Порховской межрайонной больницы», - заметил глава региона.

В связи с этим он призвал жителей области позаботиться о своем здоровье: «Понимаю, что все устали. Но снова призываю всех соблюдать меры противовирусной безопасности. Практика не раз доказывала их эффективность и действенность».