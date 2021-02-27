96 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Псковской области

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего с начала пандемии подтверждено 31902 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 20974 человека, в том числе — 97 за минувшие сутки. Умерло 168 пациентов. На данный момент проведено исследований 276697 исследований на COVID.

Статистика заболеваемости по районам области следующая: Псков – 11545, Великие Луки – 5648, Бежаницкий район — 293, Великолукский район – 733 , Гдовский район – 436 , Дедовичский район – 612, Дновский район — 293, Красногородский район – 184,Куньинский район – 292, Локнянский район - 211, Невельский район – 1277, Новоржевский район – 294, Новосокольнический район – 810, Опочецкий район – 858 , Островский район – 1578, Палкинский район – 338, Печорский район – 599, Плюсский район – 454, Порховский район – 1036, Псковский район – 2671, Пустошкинский район – 278, Пушкиногорский район - 267, Пыталовский район – 240, Себежский район – 470, Струго-Красненский район – 310, Усвятский район – 134.

С 30 декабря 2020 года зарегистрирован 41 иногородний заболевший.