Псковская полиция продолжает розыск пропавшей два года назад пенсионерки

Полиция продолжает розыск пропавшей два года назад пенсионерки. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, устнавливается местонахождение 80-летней Петровой Луизы Дмитриевны.
17 июня 2018 года пожилая женщина ушла из дома в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района и пропала без вести.
Приметы: на вид 75-80 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, плечи опущены, лицо овальное, бледное, глаза зеленые, волосы прямые, седые, стрижка короткая.
Была одета в бежево-красную кофту на «молнии», черную кофту на пуговицах, серые брюки, черные туфли и бежевую шапку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Луизы Дмитриевны Петровой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-873, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.