Псковская полиция продолжает розыск пропавшей два года назад пенсионерки

Полиция продолжает розыск пропавшей два года назад пенсионерки. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, устнавливается местонахождение 80-летней Петровой Луизы Дмитриевны.

17 июня 2018 года пожилая женщина ушла из дома в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района и пропала без вести.