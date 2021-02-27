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Общество

Комплексная проверка работы «сирен» пройдет в Пскове 3 марта

27 февраля 2021 года, 10:48

3 марта с 10.40 до 10.50 в Пскове пройдет комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС, жители города услышат звучание сирен, которое означает сигнал «Внимание всем». В это же время по каналам первого мультиплекса цифрового телевидения можно будет просмотреть тестовое сообщение от Главного управления МЧС России по Псковской области.

Плановые проверки системы централизованного оповещения проводятся раз в месяц и в конце года, а в марте и октябре проводится комплексная проверка. О плановых проверках предупреждают заранее через СМИ.

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