Нетканые материалы планирует выпускать ООО «Веста-Производство» в псковском «Моглино»

ООО «Веста-Производство» планирует открыть в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» производство нетканых материалов. Инвестиционный проект был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Проект представил членам совета директор компании Владислав Ваштай. В сумме в создание предприятия планируется инвестировать более 150 млн рублей. На заводе будут открыты порядка 30 рабочих мест.

На первом этапе реализации проекта планируется наладить выпуск спанбонда с объёмом выпуска 9 тонн в сутки. Второй этап — развёртывание производства синтепона.

Как отметил Владислав Ваштай, продукция завода должна составить конкуренцию зарубежным производителям. Поставлять продукцию планируется в российские регионы. Потенциальные потребители - производители средств индивидуальной защиты, все отрасли швейного производства, сельскохозяйственные и строительные компании.

Члены совета одобрили проект и рекомендовали его к рассмотрению Экспертным советом. После чего было заключено соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности на площадке «Моглино».