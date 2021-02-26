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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников поручил жёстче контролировать соблюдение ограничительных мер в транспорте и торговых центрах

26 февраля 2021 года, 21:06

Жёстче контролировать соблюдение ограничительных мер, введённых в рамках борьбы с коронавирусом, в торговых центрах и транспорте поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Такую задачу он поставил в ходе совещания с руководителями крупных торговых центров и транспортных организаций 26 февраля.

Михаил Ведерников обратил внимание на наблюдающийся прирост числа заболевших коронавирусом. Наибольший показатель отмечен в Пскове, Великих Луках, Псковском и Островском районах. Он отметил, что новых очагов нет, а заражения происходят в быту.

«Как подсказывает опыт борьбы с заболеванием, сегодня есть два основных фактора, которые позволяют снизить темпы распространения инфекции: четкое соблюдение всех санитарных противовирусных требований и массовая вакцинация. По второму пункту мы находимся в зеленой зоне, прививочная кампания идет хорошими темпами», — заявил глава региона. Он поблагодарил жителей области и руководителей организаций и предприятий, которые заботятся о своём здоровье и здоровье работников.

По словам Михаила Ведерникова, прирост числа новых случаев коронавируса свидетельствует о недостаточном соблюдении существующих санитарных требований, что подтверждают результаты проверок, которых порядка 800 в неделю проводят Роспотребнадзор, УМВД и органы исполнительной власти.

По данным главы региона, наиболее часто нарушения фиксируются в сфере торговли, в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Он обратил внимание, что в торговых центрах масочный режим нарушают и посетители, и сотрудники.

«Мы прошли долгий путь борьбы с COVID-19. И сделали это достойно — сильных потерь экономика не ощутила. Уже месяц прорабатываем возможность смягчения части действующих ограничений. Это принципиально важно, потому что усталость от запретов растет, бизнес теряет прибыль, а бюджет — налоги. Но в текущих условиях мы не можем принять такие решения», — сказал Михаил Ведерников.

Он поставил задачу руководителям и управляющим крупных торговых площадок навести порядок в самое ближайшее время и пообещал проведение новых проверок, добавив, что нарушителей ждут штрафные санкции.

Такие же меры будут приняты в общественном транспорте, в связи с чем губернатор поручил руководству профильного Комитета провести соответствующую работу с руководителями транспортных предприятий.

Михаил Ведерников предупредил, что в случае ухудшения ситуации ограничительные меры будут усилены. «Этого крайне не хотелось бы делать, но это необходимо для сохранения здоровья населения. Не наказывайте сами себя, усильте контроль», — сказал он.

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