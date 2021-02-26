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Общество / Здоровье

До 31 марта продлены противоковидные ограничения в Псковской области

26 февраля 2021 года, 19:53

До 31 марта продлены противоковидные ограничительные меры в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

До 31 марта продлены противоковидные ограничения в Псковской области

Изменения, продлевающие срок действие мер, внёс губернатор Михаил Ведерников в  Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 26 февраля.

Ранее губернатор отмечал, что прирост числа заболевших от недели к неделе в Псковской области превысил 10%. Всего в регионе зафиксированы 31 тыс. 806 случаев коронавируса. Выздоровели 20 тыс. 877 человек, умерли - 168.

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