Справедливороссы могут не выдвинуть Олега Брячака в Госдуму от Псковской области

Есть вероятность, что в качестве кандидата от партии «Справедливая Россия» по Псковской области в выборах депутатов Государственной Думы РФ будет участвовать не Олег Брячак, который ранее уже объявил о своём желании баллотироваться. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев в программе «Псковский телеграм».

Ссылаясь на собственные источники, он рассказал, что справедливороссы могут выдвинуть Игоря Ананских. Он является депутатом Госдумы нынешнего созыва и представляет Республику Карелия, Мурманскую и Ленинградскую области.

Программа «Псковский телеграм» выходит на сайте Псковского агентства информации. Свежий выпуск был опубликован 26 февраля.