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Политика

Справедливороссы могут не выдвинуть Олега Брячака в Госдуму от Псковской области

26 февраля 2021 года, 19:33

Есть вероятность, что в качестве кандидата от партии «Справедливая Россия» по Псковской области в выборах депутатов Государственной Думы РФ будет участвовать не Олег Брячак, который ранее уже объявил о своём желании баллотироваться. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев в программе  «Псковский телеграм».

Ссылаясь на собственные источники, он рассказал, что справедливороссы могут выдвинуть Игоря Ананских. Он является депутатом Госдумы нынешнего созыва и представляет Республику Карелия, Мурманскую и Ленинградскую области.

Программа «Псковский телеграм» выходит на сайте Псковского агентства информации. Свежий выпуск был опубликован 26 февраля.

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Комментарии

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Бабулечка
20:14 26.02.2021

За всех, кроме единой России, но не против России, которую довели до развалин и нищеты.

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