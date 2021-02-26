Советник губернатора рассказал, стоит ли ждать Михаила Ведерникова в Clubhouse

В эфире программы «Псковский телеграм» , которая 26 февраля вышла на сайте Псковского агентства информации, один из ведущих — советник губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по информационной политике Антон Сергеев рассказал, стоит ли ждать главу региона в набирающей популярность социальной сети Clubhouse.

«Предложения поступают. Будем обсуждать», – прокомментировал он. Антон Сергеев добавил, что возможно, Михаил Ведерников будет использовать Clubhouse для коммуникации с журналистами.

Премьера программы «Псковский телеграм» состоялась 20 февраля. Её ведущие Антон Сергеев, Максим Андреев и Александр Машкарин. В эфире обсуждаются самые горячие темы недели, которые фигурировали в Телеграм-каналах, в том числе, в псковских.