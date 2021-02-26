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Общество / Коммуналка

Около 30 единиц техники задействованы для уборки Пскова

26 февраля 2021 года, 17:25

Около 30 единиц техники задействованы для уборки улиц и проспектов Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Работа ведется круглосуточно.

Около 30 единиц техники задействованы для уборки Пскова

Фото пресс- службы муниципалитета

Как уточнили в управлении городского хозяйства администрации Пскова, за уборку улично-дорожной сети, проезжей части, автобусных остановок, парков и скверов Запсковья и Завеличья отвечает «СитиИнвестГрупп», а в центре - «Псковавтодор». Эти организации занимаются подсыпкой дорог песчано-солевой смесью, песком, а также уборкой и вывозом снега.

Согласно контракту, грейдеры начинают чистить город с главных магистралей, улиц с автобусным движением, а также подъездов к медицинским учреждениям и к другим жизненно службам и социальным объектам.

Около 30 единиц техники задействованы для уборки Пскова

Фото пресс- службы муниципалитета

«Серьезно затрудняют уборку дорог вросшие в лед и занесенные снегом личные автомобили, из-за которых не может проехать уборочная техника. Некоторые граждане не обращают внимание на знаки дорожного движения, которые ограничивают стоянку автотранспорта в определенное время», - отметил директор ООО «Сити Инвест Групп» Павел Талебин.

Также он рассказал, что прямо сейчас для уборки остановочных комплексов, тротуаров и мостовых сооружений задействовано 7 бригад по 5 человек. 

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