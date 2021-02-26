Около 30 единиц техники задействованы для уборки Пскова

Около 30 единиц техники задействованы для уборки улиц и проспектов Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Работа ведется круглосуточно.

Как уточнили в управлении городского хозяйства администрации Пскова, за уборку улично-дорожной сети, проезжей части, автобусных остановок, парков и скверов Запсковья и Завеличья отвечает «СитиИнвестГрупп», а в центре - «Псковавтодор». Эти организации занимаются подсыпкой дорог песчано-солевой смесью, песком, а также уборкой и вывозом снега.

Согласно контракту, грейдеры начинают чистить город с главных магистралей, улиц с автобусным движением, а также подъездов к медицинским учреждениям и к другим жизненно службам и социальным объектам.