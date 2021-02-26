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Спорт

Боксёр из Пскова Артур Акавов рассчитывает побороться за чемпионский пояс

26 февраля 2021 года, 17:02

Боксёр из Пскова, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов планирует вернуться на ринг и побороться за чемпионский титул. Об этом спортсмен рассказал в прямом эфире проекта ПАИ-live 26 февраля.

Боксёр из Пскова Артур Акавов рассчитывает побороться за чемпионский пояс

По словам Акавова, он сам виноват в поражении, которое потерпел от призера Олимпийских игр 2012 года, бразильца Эскивы Фалькао 20 февраля в США«К сожалению, травмы — это неотъемлемая часть спортивной карьеры. Начал бой хорошо, а во втором раунде я пропустил удар в левый глаз, и нормально продолжать бой стало невозможно», - поделился он.

Решение о прекращении боя после 4 раунда приняла команда Артура Акавова. Как отметил сам спортсмен, те, кто занимаются единоборствами, не всегда могут адекватно оценить ситуацию на ринге. «Дальше я просто больше получал бы ударов», - отметил он.

Боксер добавил, что его соперник был рад такому исходу, так как для него это была серьезная проверка. «Ему не важна была причина, он по сути нанес победный удар», - заявил Акавов.

Сейчас боксера из Пскова ждет медицинское обследование. Он уже пропил противовоспалительные и обезболивающие препараты, однако отек внутри глаза не спал. «Нужно сделать МРТ, обследовать мышцы глаза и понять, нужна ли операция. Именно от этого будут зависеть дальнейшие планы», - сказал Артур Акавов.

Если операция не понадобится, то летом спортсмен вернется к тренировкам. «Я возрастной боксер, карьера уже ближе к завершению. Есть мнение, что после 36 лет начинается профессиональный спад у спортсменов, но у каждого индивидуально. Я бы хотел использовать этот год-полтора максимально. Возможно, чтобы побороться за титул чемпиона мира», - заявил боксёр.

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