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Культура / Наследие

Противоаварийные работы на памятнике Александру Невскому под Псковом начнутся в этом году

26 февраля 2021 года, 15:56

В этом году начнутся первоочередные противоаварийные работы на памятнике дружинам Александра Невского на горе Соколихе под Псковом. Об этом «Псковской правде» сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Противоаварийные работы на памятнике Александру Невскому под Псковом начнутся в этом году

Фото Псковского агентства информации

По его словам, сейчас готовятся документы для объявления конкурса по определению подрядной организации, которая займётся подготовкой проектно-сметной документации для проведения противоаварийных работ. На эти цели по личному распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова из регионального бюджета выделены 1 млн 240 тыс. рублей.

«На следующей неделе мы планируем запустить конкурс и рассчитываем, что часть работ удастся выполнить к лету, к празднованию 800-летия князя Александра Невского», - отметил Вадим Нэдик.

По его словам, в России очень немного организаций, которые имеют лицензию Министерства культуры и работают с такими памятниками. «Нужно будет проводить исследование, строить леса или привлекать специальную технику. Очевидно, что придётся открывать часть конструкций, чтобы понять их состояние», - пояснил председатель профильного комитета.

Противоаварийные работы на памятнике Александру Невскому под Псковом начнутся в этом году
Противоаварийные работы на памятнике в 2019 году
Фото Научно-производственного центра
Противоаварийные работы на памятнике Александру Невскому под Псковом начнутся в этом году
Противоаварийные работы на памятнике в 2019 году
Фото Научно-производственного центра
Противоаварийные работы на памятнике Александру Невскому под Псковом начнутся в этом году
Противоаварийные работы на памятнике в 2019 году
Фото Научно-производственного центра

Он рассказал, что сам памятник находится в удовлетворительном состоянии, беспокойство вызывают флагштоки. «В 2019 году на них наш Научно-производственный центр установил маяки, и, к сожалению, есть отрицательная динамика. Сейчас главная задача обеспечить безопасность, провести работы, которые позволят сохранить памятник», - заключил Вадим Нэдик.

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