77-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует Порховский район, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
77-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует Порховский район, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
26 февраля в Порхове состоялся торжественный митинг. У мемориала «Воинская слава» на площади Красной Армии собрались жители посёлка, ветераны, школьники, представители региональной и муниципальной власти.
Так, порховичей поздравила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Каждый из вас, придя сюда, выразил своё уважение и своё личное отношение к событию, которое отмечает сегодня вся порховская земля. Вы знаете, как долго стоял здесь фронт, как долго была в оккупации Псковская область и Порховский район, какие невзгоды и тяготы перенесли ваши прадеды, деды, родители», - отметила она.
Вице-губернатор также передала жителям района приветствие главы региона Михаила Ведерникова. Особые слова признательности он выразил ныне живущим ветеранам, детям войны, труженикам тыла и всем, кто восстанавливал район.
С поздравлением выступил и спикер регионального парламента Александр Котов. «На долю жителей Порховского района выпали все ужасы войны в самом жестоком их проявлении. Около трёх лет район находился в оккупации, были сожжены деревни, сам город Порхов был разрушен на 90 процентов, на порховской земле был организован концентрационный лагерь для военнопленных», - подчеркнул депутат и добавил, что нынешнее поколение обязано помнить эти трагические события и помнить тех, кто защищал нашу Родину несмотря ни на что.
Председатель областной ветеранской организации Николай Груздов отметил, что Порховский район имеет все основания претендовать на региональное звание «Край партизанской славы».
«Мы помним Дулаг-100, который унёс жизни 85 тысяч советских военнопленных и мирных жителей. Мы помним сожжённую деревню Красуха, и таких деревень было много. Мы помним, как порховичи боролись с врагом. Партизаны везде громили врага – чего только стоит взрыв кинотеатра, когда было уничтожено более двухсот офицеров вермахта», - сказал Николай Груздов.
Счастья, здоровья и мирного неба каждой порховской семье пожелала исполняющая полномочия главы района Ольга Иванова. А военный комиссар Дновского, Дедовичского и Порховского районов Алексей Иванов призвал никогда не забывать павших воинов, участников партизанского движения, патриотов, подпольщиков, тружеников тыла.
В завершение митинга участники почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем прозвучал оружейный салют и собравшиеся возложили к мемориалу героям войны Гирлянду Славы и цветы.