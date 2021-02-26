77-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует Порховский район

26 февраля в Порхове состоялся торжественный митинг. У мемориала «Воинская слава» на площади Красной Армии собрались жители посёлка, ветераны, школьники, представители региональной и муниципальной власти.

Так, порховичей поздравила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Каждый из вас, придя сюда, выразил своё уважение и своё личное отношение к событию, которое отмечает сегодня вся порховская земля. Вы знаете, как долго стоял здесь фронт, как долго была в оккупации Псковская область и Порховский район, какие невзгоды и тяготы перенесли ваши прадеды, деды, родители», - отметила она.

Вице-губернатор также передала жителям района приветствие главы региона Михаила Ведерникова. Особые слова признательности он выразил ныне живущим ветеранам, детям войны, труженикам тыла и всем, кто восстанавливал район.