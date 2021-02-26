Неопубликованные ранее документы использовал автор исторического лонгрида на сайте «Псковской правды»

Неопубликованные ранее документы и фотографии использовал автор посвященного истории бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года лонгрида на сайте «Псковской правды», краевед Андрей Иванов.
Неопубликованные ранее документы и фотографии использовал автор посвященного истории бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года лонгрида на сайте «Псковской правды», краевед Андрей Иванов.
Лонгрид «Всё гремело и блистало. История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года» рассказывает о малоизвестной странице истории города, которая во многом определила его сегодняшний облик.