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Общество

Неопубликованные ранее документы использовал автор исторического лонгрида на сайте «Псковской правды»

26 февраля 2021 года, 15:25

Неопубликованные ранее документы и фотографии использовал автор посвященного истории бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года лонгрида на сайте «Псковской правды», краевед Андрей Иванов.

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«Всё гремело и блистало»: История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года (ЛОНГРИД)
В тексте цитируются боевые журналы подразделений советской дальней авиации, участвовавших в налёте на Псков, а также документы немецких подразделений и служб. Кроме того, материал проиллюстрирован снимками немецкой аэрофотосъемки и фотографиями из коллекции Андрея Иванова, которые были сделаны в Пскове в годы оккупации 1941-1944 годов немецкими военнослужащими.

Лонгрид «Всё гремело и блистало. История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года» рассказывает о малоизвестной странице истории города, которая во многом определила его сегодняшний облик.

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