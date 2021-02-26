Неопубликованные ранее документы использовал автор исторического лонгрида на сайте «Псковской правды»

Неопубликованные ранее документы и фотографии использовал автор посвященного истории бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года лонгрида на сайте «Псковской правды» , краевед Андрей Иванов.

В тексте цитируются боевые журналы подразделений советской дальней авиации, участвовавших в налёте на Псков, а также документы немецких подразделений и служб. Кроме того, материал проиллюстрирован снимками немецкой аэрофотосъемки и фотографиями из коллекции Андрея Иванова, которые были сделаны в Пскове в годы оккупации 1941-1944 годов немецкими военнослужащими.

Лонгрид «Всё гремело и блистало. История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года» рассказывает о малоизвестной странице истории города, которая во многом определила его сегодняшний облик.