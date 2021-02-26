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Происшествия / ЧП

13 домов и один детский сад попали под отключение горячей воды в Пскове

26 февраля 2021 года, 14:12

13 многоквартирных домов и один детский садик в Пскове попали под отключение горячего водоснабжения из-за утечки. Об этом сообщают Псковские тепловые сети в своем Instagram-аккаунте.

13 домов и один детский сад попали под отключение горячей воды в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Псковских тепловых сетей
13 домов и один детский сад попали под отключение горячей воды в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Псковских тепловых сетей
13 домов и один детский сад попали под отключение горячей воды в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Псковских тепловых сетей

Авария произошла в 4 часа утра 26 февраля на магистральной сети, соединяющей котельную и ЦТП. Причина - серьёзный износ трубы, проходящей по мёртвой опоре.

Из-за утечки во дворе дома №2 по улице Алёхина образовались родники из горячей воды, которые размывали грунт. Специалисты из участка №4 быстро локализовали утечку и оцепили место проведение работ. Далее с помощью специальной техники они провели раскопку и откачали воду. 

В настоящее время повреждённый участок трубы заменен. На месте аварии работает сварщик. «В ближайшее время работы будут закончены, к вечеру во всех домах появится горячая вода, и, естественно, до этого момента никто не покинет место работ», - отметили в теплосетях и извинились перед жителями улицы Алёхина за доставленные неудобства. 

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