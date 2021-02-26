Трое детей почувствовали недомогание во время митинга в Порхове, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Торжественное мероприятие было приурочено к годовщине освобождения Порховского района от немецко-фашистских захватчиков. Церемония возложения цветов и гирлянды проходила на открытом воздухе - возле захоронений воинов.

В ходе митинга школьники пожаловались на головокружение. Детям незамедлительно была оказана медицинская помощь. Позже они прошли обследование врачей, однако причин, которые могли послужить причиной плохого самочувствия, не выявлено.

В настоящее время дети находятся дома. Состояние школьников удовлетворительное, родители от госпитализации отказались. Врачи будут наблюдать пациентов на дому.

Подобная ситуация произошла 5 октября на линейке у школы №7 в Великих Луках. 13 школьников почувствовали недомогание, у троих наблюдалось предобморочное состояние. С торжественной линейки детей госпитализировали в больницу. Еще один ребенок с аналогичными симптомами, среди которых были головокружение и головная боль, поступил в медучреждение вечером. Однако, анализы не выявили никаких отклонений от нормы и детей выписали из больницы с диагнозом «синдром вегетативной дисфункции».