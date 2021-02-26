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Политика / Выборы

Зарегистрирован еще один кандидат на пост главы Порховского района

26 февраля 2021 года, 13:18

Назир Тангатов зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы Порховского района, сообщили «Псковской правде» в Территориальной избирательной комиссии.

Назир Тангатов выдвинут от партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными. Он родился 25 октября 1973 года, живет в Карачаево-Черкессии. В настоящий момент работает менеджером в ООО «Добрых дел».

Следующее заседание территориальной избирательной комиссии Порховского района состоится 1 марта. На нем рассмотрят вопрос регистрации кандидата от ЛДПР Антона Андреева.

Ранее были зарегистрированы 4 претендента на должность: Игорь Иванов от «Справедливой России», Игорь Романов от «Партии Роста», Юрий Семенов от «Единой России» и Александр Сергеев от КПРФ. 

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