Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ирина Данилова представляет Псковское соединение на конкурсе «Краса ВДВ–2021»

26 февраля 2021 года, 12:50

Гвардии ефрейтор Ирина Данилова представляет Псковское соединение ВДВ на IV конкурсе красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ–2021», сообщили «Псковской правде» в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Ирина Данилова уже 7 лет проходит службу по контракту в 234-ом гвардейском десантно-штурмовом Черноморского ордена Кутузова полку имени Александра Невского. Она является укладчиком парашютов.

Конкурс посвящен 91-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск и приурочен к Международному женскому дню. Он проходит с 25 февраля по 3 марта на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» и Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации в городе Кубинка Московской области.

Всего в конкурсе участвуют 12 военнослужащих-женщин. Они представят все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления, учебный центр по подготовке младших специалистов ВДВ, а также Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Жюри конкурса состоит из представителей командования ВДВ, а также известных актеров театра и кино. В ходе конкурса девушки продемонстрируют свою красоту, эстетическое мастерство, эрудицию и нравственно-духовные качества. Так, первым испытанием станет конкурс «Сила оружия». Участницы будут соревноваться в стрельбе из пистолета Ярыгина и неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

В конкурсе «Волшебный кулинар» девушкам предстоит приготовить и сервировать блюдо. Также участницы должны показать свои навыки в конкурсе «Кутюрье» и посоревноваться на этапах «Визитная карточка» и «Офицерский бал». В заключение каждая представит свой творческий номер.

Объявит имя победительницы и вручит диадему командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков 3 марта на финале конкурса.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Воспоминания жителей Пскова цитирует автор материала о бомбардировке города в феврале 1944 года
Противоаварийные работы на памятнике Александру Невскому под Псковом начнутся в этом году
77-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует Порховский район
Неопубликованные ранее документы использовал автор исторического лонгрида на сайте «Псковской правды»
База отдыха «Пушкиногорье» приглашает на Масленицу по акции «Лови момент!»
13 домов и один детский сад попали под отключение горячей воды в Пскове
Трое детей почувствовали недомогание во время митинга в Порхове
Зарегистрирован еще один кандидат на пост главы Порховского района
«Амнистия» коснется гаражей, приобретенных псковичами до конца 2004 года

Комментарии

Авторизация
No comments
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта
Повод стать лучше

Общество / Образование
18 февраля 10:56

Повод стать лучше

Как всероссийский конкурс окрылил псковского педагога