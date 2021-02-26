«Амнистия» коснется гаражей, приобретенных псковичами до конца 2004 года

«Гаражная амнистия» коснется, в первую очередь, тех псковичей, которые возвели или приобрели гаражи до вступления в силу Градостроительного кодекса - до 31 декабря 2004 года. Как сообщает «АиФ-Псков» , об этом рассказала руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Как отметили в управлении Росреестра, на территории Псковской области официально зарегистрировано порядка 13 тысяч гаражей. «Не легализовано, по нашим подсчётам, 50 тысяч на всю область. Но это приблизительные цифры. По России никак не оформленных гаражей и земельных участков под ними насчитывается более 3,5 миллионов», - пояснили в управлении.

Опасность отсутствия правового статуса у таких объектов в том, что они могут быть в любой момент снесены без компенсации, даже если их владельцы много лет содержали их в порядке и платили какие-либо членские взносы.

«Закон касается индивидуальных гаражей и упорядочения той ситуации, которая сложилась на сегодня во всей стране, когда граждане фактически являются владельцами гаражей, но, не имея на руках документов, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, не могут во внесудебном порядке зарегистрировать свои права», - отметила Олеся Ребеко.

Законопроект о гаражной «амнистии», который Госдума приняла в первом чтении, позволит владельцам незарегистрированных гаражей по упрощенной схеме получить право собственности на землю и саму постройку.

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