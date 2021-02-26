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Происшествия / Правосудие

Суд обязал гдовскую базу отдыха снести пирс на Ужинском озере

26 февраля 2021 года, 12:03

Гдовский районный суд обязал организацию «Салют на Чудском» снести самовольно возведенный пирс в акватории озера Ужинское Гдовского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На заседании суда было установлено, что организация незаконно использовала озеро Ужинское для возведения пирса на территории базы отдыха «Домик на озере». Конструкция влияет на рельеф дна и береговую линию. Ее ширина составила 1,98 м, протяженность вглубь озера – 11 м. Пирс держится на деревянных столбах, забитых в дно озера на глубину 30-40 см.

Таким образом, база отдыха нарушила федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», согласно которому градостроительная и иная деятельность на водных объектах осуществляется только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Также в силу части 3 статьи 11 Водного кодекса РФ строительство должно осуществляться после решения компетентного органа о предоставлении водного объекта в пользование.

Организация должна была согласовать возведение пирса с территориальным органом Федерального агентства по рыболовству, а также заключить договор на право пользование акваторией озера Ужинское с комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области, чего сделано не было.

Снести самовольно возведенный пирс в акватории озера Ужинское Гдовского района необходимо до 1 июня 2021 года. Решение суда вступило в законную силу. Устранение нарушений проконтролирует природоохранной межрайонной прокуратуры.

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