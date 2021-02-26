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Общество

Началась подготовка основания для установки памятника «Знамя Победы» в Идрице

26 февраля 2021 года, 10:29

В посёлке Идрица Себежского района началась подготовка основания для установки памятника «Знамя Победы», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.  

Началась подготовка основания для установки памятника «Знамя Победы» в Идрице

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Монумент должен быть готов к 4 мая текущего года. Кроме непосредственно установки памятника, подрядчик должен провести благоустройство прилегающей территории с озеленением, установкой освещения и малых архитектурных форм, привести в порядок проходящую рядом трассу и обеспечить безопасность дорожного движения. 

«Знамя Победы – флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который водрузили в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага», - уточняется в сообщении. 

По предложению губернатора Михаила Ведерникова, 30 апреля внесено в календарь памятных дат Псковской области. Памятник возводят также по инициативе главы региона и Российского военно-исторического общества.

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