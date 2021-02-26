Началась подготовка основания для установки памятника «Знамя Победы» в Идрице

Монумент должен быть готов к 4 мая текущего года. Кроме непосредственно установки памятника, подрядчик должен провести благоустройство прилегающей территории с озеленением, установкой освещения и малых архитектурных форм, привести в порядок проходящую рядом трассу и обеспечить безопасность дорожного движения.

«Знамя Победы – флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который водрузили в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага», - уточняется в сообщении.

По предложению губернатора Михаила Ведерникова, 30 апреля внесено в календарь памятных дат Псковской области. Памятник возводят также по инициативе главы региона и Российского военно-исторического общества.