75 заболевших и 137 выздоровевших добавилось в ковид-статистику Псковской области за сутки

75 заболевших и 137 выздоровевших добавились в ковид-статистику Псковской области за сутки 25 февраля. Об этом губернатор Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте.

22 человека заразились в Пскове (всего 11 тыс. 499). В Себежском районе (всего 468) выявили 8 ковидбольных, в Островском (всего 1 тыс. 574) и Порховском (всего 1 тыс. 30) – по 7, в Великих Луках (всего 5 тыс. 642) – 6. Четыре человека заболели в Новосокольническом районе (всего 809), по два – в Плюсском (всего 449), Гдовском (всего 436), Дновском (всего 291), Куньинском (всего 286) и Пустошкинском (всего 278). По одному случаю коронавируса диагностировали в Псковском (всего 2 тыс. 668), Опочецком (всего 852), Великолукском (всего 733), Печорском (всего 599), Палкинском (всего 337) и Новоржевском (всего 294) районах.

За минувшие сутки псковские ПЦР лаборатории проверили 1 тыс. 590 тестов на СOVID-19. С начала пандемии проведено 275 тыс. 66 исследований. В регультате подтвердилось 31 тыс. 806 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 20 тыс. 877 пациентов. Умерли 168 человек.

По словам Михаила Ведерникова, статистика заболевших в Псковской области показала рост более чем на 10% от недели к неделе. «Крайне важно всем пересмотреть отношение к противовирусным рекомендациям и записаться на вакцинацию. Это единственная Возможность как можно быстрее выйти из режима ограничений и защитить своё здоровье», - подчеркнул глава региона.