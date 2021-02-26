Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

75 заболевших и 137 выздоровевших добавилось в ковид-статистику Псковской области за сутки

26 февраля 2021 года, 09:32

75 заболевших и 137 выздоровевших добавились в ковид-статистику Псковской области за сутки 25 февраля. Об этом губернатор Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте. 

75 заболевших и 137 выздоровевших добавилось в ковид-статистику Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
 

22 человека заразились в Пскове (всего 11 тыс. 499). В Себежском районе (всего 468) выявили 8 ковидбольных, в Островском (всего 1 тыс. 574) и Порховском (всего 1 тыс. 30) – по 7, в Великих Луках (всего 5 тыс. 642) – 6. Четыре человека заболели в Новосокольническом районе (всего 809), по два – в Плюсском (всего 449), Гдовском (всего 436), Дновском (всего 291), Куньинском (всего 286) и Пустошкинском (всего 278). По одному случаю коронавируса диагностировали в Псковском (всего 2 тыс. 668), Опочецком (всего 852), Великолукском (всего 733), Печорском (всего 599), Палкинском (всего 337) и Новоржевском (всего 294) районах.

За минувшие сутки псковские ПЦР лаборатории проверили 1 тыс. 590 тестов на СOVID-19. С начала пандемии проведено 275 тыс. 66 исследований. В регультате подтвердилось 31 тыс. 806 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 20 тыс. 877 пациентов. Умерли 168 человек.

По словам Михаила Ведерникова, статистика заболевших в Псковской области показала рост более чем на 10% от недели к неделе. «Крайне важно всем пересмотреть отношение к противовирусным рекомендациям и записаться на вакцинацию. Это единственная Возможность как можно быстрее выйти из режима ограничений и защитить своё здоровье», - подчеркнул глава региона. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Воспоминания жителей Пскова цитирует автор материала о бомбардировке города в феврале 1944 года
Противоаварийные работы на памятнике Александру Невскому под Псковом начнутся в этом году
77-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует Порховский район
Неопубликованные ранее документы использовал автор исторического лонгрида на сайте «Псковской правды»
База отдыха «Пушкиногорье» приглашает на Масленицу по акции «Лови момент!»
13 домов и один детский сад попали под отключение горячей воды в Пскове
Трое детей почувствовали недомогание во время митинга в Порхове
Зарегистрирован еще один кандидат на пост главы Порховского района
Ирина Данилова представляет Псковское соединение на конкурсе «Краса ВДВ–2021»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Дышать не вредно

Общество / Здоровье
20 февраля 09:29

Дышать не вредно

Почему закладывает нос?
«Кручусь, как могу»

Общество
18 февраля 12:21

«Кручусь, как могу»

Тренер-энтузиаст из Красногородского района растит чемпионов в шести видах спорта
Повод стать лучше

Общество / Образование
18 февраля 10:56

Повод стать лучше

Как всероссийский конкурс окрылил псковского педагога