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Экономика

Строительство первой в Пскове автомобильной газовой заправки проконтролировал заместитель губернатора

25 февраля 2021 года, 20:43

Строительство первой в Пскове автомобильной газонаполнительной компрессорной станции проконтролировал заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов 25 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам представителя инвестора Владимира Романова, в настоящее время выполнены подготовительные работы по закладке фундамента, установлены топливные емкости, закуплено необходимое технологическое оборудование, выполняются работы по электрификации.

В отличие от существующей в Пскове газовой заправки на улице Пожиговской эта станция будет комбинированной. Она будет включать 22 поста: из них 10 метановых, 6 дизельных и 6 бензиновых. На площадке одновременно смогут заправляться 10 автобусов, работающих на метане, и 6 автобусов, работающих на альтернативных видах топлива. На заправку одного автобуса метаном в объеме 200–220 литров понадобится всего 10–15 минут.

Станция уже в первом полугодии этого года начнет обслуживать пассажирский и грузовой транспорт. Станция строится в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Псковской области, ООО «Брянская нефтяная компания» и ООО «Чистая энергия». Финансирование проекта составляет 150 млн рублей.

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