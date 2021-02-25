Скончался почётный настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Порхове

24 февраля скончался почётный настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Порхова, митрофорный протоиерей Вениамин Кривоногов, сообщила псковская митрополия в своем Instagram-аккаунте.
24 февраля скончался почётный настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Порхова, митрофорный протоиерей Вениамин Кривоногов, сообщила псковская митрополия в своем Instagram-аккаунте.
Отцу Вениамину было 86 лет. Он служил в священном сане около 48 лет и являлся одним из старейших клириков Псковской епархии.
Отпевание Вениамина Кривоногова состоится 27 февраля в храме Рождества Иоанна Предтечи города Порхова. Пройдет оно после Божественной литургии.