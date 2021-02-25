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Общество

Скончался почётный настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Порхове

25 февраля 2021 года, 18:04

24 февраля скончался почётный настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Порхова, митрофорный протоиерей Вениамин Кривоногов, сообщила псковская митрополия в своем Instagram-аккаунте.

Скончался почётный настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Порхове
Вениамин Кривоногов
Фото из Instagram-аккаунта псковской митрополии

Отцу Вениамину было 86 лет. Он служил в священном сане около 48 лет и являлся одним из старейших клириков Псковской епархии.

Отпевание Вениамина Кривоногова состоится 27 февраля в храме Рождества Иоанна Предтечи города Порхова. Пройдет оно после Божественной литургии.

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