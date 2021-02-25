Скончался почётный настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Порхове

Отцу Вениамину было 86 лет. Он служил в священном сане около 48 лет и являлся одним из старейших клириков Псковской епархии.

Отпевание Вениамина Кривоногова состоится 27 февраля в храме Рождества Иоанна Предтечи города Порхова. Пройдет оно после Божественной литургии.