Синоптики рассказали, какая погода ждёт Псковскую область в марте

В марте Псковскую область ждет неустойчивая погода с переменной облачностью, а также дефицитом осадков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики отмечают, что среднемесячная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса, а месячная сумма осадков составит всего 50-90% от нормы.

В первой декаде марта дневные температуры прогнозируются в пределах от - 4 до + 1 градуса. В отдельные дни второй и третьей декады столбики термометров могут подняться до +2...+7 градусов.

Ночью в Псковской области будет держаться морозная температура. Так, в первой половине месяца ожидается 10-15 градусов мороза, во второй и третьей -от -11 до -6.

Неблагоприятных метеорологических явлений не предвидится.