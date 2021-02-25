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Общество

343 деревянных окна заменят в корпусах ПсковГУ на Льва Толстого

25 февраля 2021 года, 17:29

343 деревянных окна заменят в корпусах Псковского государственного университета на улице Льва Толстого в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

343 деревянных окна заменят в корпусах ПсковГУ на Льва Толстого

Фото из Instagram-аккаунта ПсковГУ

Замена окон на пластиковые будет проходить в четырех зданиях, где располагаются Институт инженерных наук и Институт права, экономики и управления.

Также ремонтные работы ведутся в главном корпусе университета на площади Ленина. В настоящее время рабочие обновляют помещения Института математического моделирования и игропрактики, который находится на 4 этаже. 

Модернизация университетской инфраструктуры продолжится и дальше. На эти цели вузу выделили дополнительное финансирование. Программу по капитальному ремонту на 2021 год ПсковГУ планирует разработать до 11 марта. 

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