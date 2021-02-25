343 деревянных окна заменят в корпусах ПсковГУ на Льва Толстого

343 деревянных окна заменят в корпусах Псковского государственного университета на улице Льва Толстого в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Замена окон на пластиковые будет проходить в четырех зданиях, где располагаются Институт инженерных наук и Институт права, экономики и управления.

Также ремонтные работы ведутся в главном корпусе университета на площади Ленина. В настоящее время рабочие обновляют помещения Института математического моделирования и игропрактики, который находится на 4 этаже.

Модернизация университетской инфраструктуры продолжится и дальше. На эти цели вузу выделили дополнительное финансирование. Программу по капитальному ремонту на 2021 год ПсковГУ планирует разработать до 11 марта.